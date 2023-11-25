السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه من لبنان

مصر تنفي ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في البلاد

حماس: نثمن موقف رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا

صحة غزة: إخلاء المستشفى الإندونيسي وبقية جرحى "الشفاء"

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

لحظة وصول شاحنات مساعدات للمستشفى الميداني الأردني بغزة - صور

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

رئيس لجنة فلسطين النيابية: الأردن داعم ومساند لفلسطين

3160 أسيرا فلسطينيا بالضفة منذ بدء الحرب

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من نابلس

عاجل

رسالة من حماس الى الاحتلال بشأن اختراق الهدنة : لن نقبل اعذار

السبت، 25-11-2023 02:06 م

مصر تنفي ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في البلاد

image_750x_6561c497390ab


الوكيل الإخباري- نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما أشيع في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن "ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر".

اضافة اعلان


وقال المركز إنه لا صحة للأنباء حول ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، مؤكدا أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية.


وشددً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقص للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، مشيرا إلى أنه في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، حيث يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٥

جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه من لبنان

F_tWQuyWEAAAszN

مطرقة تضع رئيس وزراء بريطانيا محل سخرية -فيديو

thumbs_b_c_48485021017043c54b48678fa1e94b97

رئيس البرلمان الإيراني: من حق إيران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز

image (1)

معوقات تواجه مبادرة باتيلي في ليبيا

162-050908--_160e10a34650f5_700x400

تعرّض سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم بالمحيط الهندي

7202316142541153915814

خبير أمريكي: زيلينسكي حرم الأوكرانيين من كافة حقوقهم

أخبار متعلقة
467157

انهيار جسر للمشاة في مصر

main_image655af72585e4c

جولة لوزراء دول عربية وإسلامية لوقف الحرب في غزة

1700041449448

مصر وروسيا تؤكدان أهمية وضع حد لسفك الدماء في غزة

main_image654823e0dedb3

مدير الاستخبارات المركزية الأميركية CIA يزور المنطقة بعد ايام

654373e04c59b759c25865e3

أمريكا توجه رسالة لمصر حول سيناء

image (1)

مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من غزة