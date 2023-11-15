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الأربعاء، 15-11-2023 01:05 م

مصر وروسيا تؤكدان أهمية وضع حد لسفك الدماء في غزة

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الوكيل الإخباري - أكدت مصر وروسيا أهمية وضع حد مبكر لسفك الدماء في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق للسكان المدنيين في القطاع، إضافة إلى إطلاق سراح الرهائن.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتناول أبعاد الوضع المتفاقم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


وأكد الجانبان "تطابق موقفي روسيا ومصر من تسوية النزاع في المنطقة عن طريق إنشاء دولة فلسطين المستقلة التي ستتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل على أساس القانون الدولي المعترف به عموما".

 




 

 


 

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