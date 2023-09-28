السيول تجتاح شوارع اسطنبول والسلطات تحذر- فيديو

الوكيل الاخباري- أفاد مصدر في تركيا اليوم الخميس، بأن السيول غمرت الشوارع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول، إثر تساقط الأمطار الغزيرة.

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هذا وحذرت السلطات التركية الرسمية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى صباح يوم غدٍ الجمعة.



وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق السيول التي شهدتها اسطنبول اليوم، وفق ناشريها.