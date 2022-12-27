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الثلاثاء، 27-12-2022 04:29 م

الصحة البريطانية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاربة السكتات الدماغية

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الوكيل الاخباري-  أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، استخدامها للذكاء الاصطناعي لمحاربة السكتات الدماغية.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه بفضل استخدام نظام "Brainomix e-Stroke" ارتفع عدد المرضى الذين لا تظهر عليهم سوى آثار قليلة أو معدومة بعد تعرضهم لسكتة دماغية في المملكة المتحدة، بواقع 3 أضعاف.


وأضافت أن النظام قلل وقت التشخيص من 140 إلى 79 دقيقة، ويسمح باختيار العلاج الأنسب بسرعة، مشيرة إلى أن النظام مكّن أكثر من 100 ألف مريض يشتبه في إصابتهم بالسكتات الدماغية من الاستفادة منه في إنجلترا.


وحسب الوزارة، يرتبط استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بمضاعفة عدد المرضى الذين يتعافون 3 مرات ويمكنهم أداء الأنشطة اليومية من 16 بالمئة إلى 48 بالمئة.

 

بترا

 




 

 


 

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