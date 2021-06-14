الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

إدارة الأزمات للأردنيين : التزموا بالإجراءات الوقائية

الهواري: أولوية قصوى لإنفاذ قانون حظر التدخين بالأماكن العامة

الملك يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 18

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

البنك الدولي يوافق على برنامج يدعم التعافي الاقتصادي

اللجنة الملكية لشؤون القدس تثمن جهود الملك

ماذا قصدت الحكومة بالمناطق المكشوفة دائماً للمنشآت التي تقدم الأرجيلة؟ تفاصيل

التربية تنشر إرشادات لطلبة الثانوية العامة - فيديو

عبيدات يقدم شهادته في قضية السلط الخميس القادم

عاجل

10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

الإثنين، 14-06-2021 03:40 م

الصحة الكويتية بعد وفاة مواطنة في العناية المركزة

وزارة الصحة الكويتية


الوكيل الإخباري - تقدمت وزارة الصحة الكويتية بخالص المواساة والعزاء من ذوي إحدى المواطنات الكويتيات التي توفيت في العناية المركزة في مستشفى جابر، مشيرة إلى أنها تعرب في الوقت ذاته عن شديد أسفها إزاء ما تم تداوله من تطاول وإساءة على الكوادر الطبية الوطنية المعالجة، من قبل أحد أقربائها عبر مقطع فيديو متداول في الكويت.

اضافة اعلان

وأكدت الوزارة في بيان بأن الكوادر الطبية، وأطباء العناية المركزة في مستشفى جابر وسائر المستشفيات من الكفاءات المخلصة، التي آلت على نفسها التصدي للوباء بكل تفاني، مشددة على أنهم كانوا ولا يزالون الحصن الحصين لحفظ أمن البلاد الصحي، بارين بقسم، مؤدين لرسالتهم بكل اقتدار ومهنية، و وفق البروتوكولات العلاجية المتبعة والمعتمدة. وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.


وأعلنت بأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أوجه الإساءة التي طالت كوادرها، مع التأكيد على حق الجميع في اتباع الأطر القانونية حال استشعار وجود شبهة تقصير أو إهمال، متمنين الصحة والسلامة للجميع.

 

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_5eaf4e57e1eaf45137f7e714e7429a90-1

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

FB_IMG_1616499102219

الدنمارك.. استدعاء السفير الروسي احتجاجا على انتهاك مجالها الجوي

7531673811623656338

مصر: إغلاق ميناء الغردقة البحري

645x344-1623674256169

محادثة مطولة بين ماكرون وأردوغان

unnamed

مصر تعلن موعد عودة العمالة المصرية إلى السعودية

2021-01-22T193722Z_650742097_RC27DL902RRB_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN

بريطانيا: لا نريد حربا باردة جديدة مع الصين

أخبار متعلقة
1045213396_0_159_3072_1821_1000x541_80_0_0_85011827937f238cb5699365833ea3ac

توقعات بخصوص عودة العاملين في الكويت

image

اسماء الاسد : مركز الخلايا الجذعية إنجاز طبي مهم

154789259382996100

الجيش الكويتي يتجه إلى تركيا للمشاركة في تدريبات عسكرية

s

دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

60b964aa4236041e793fee33

حريق ضخم في الكويت - شاهد الفيديو

60b8c647423604275b79f664

رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة