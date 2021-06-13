توقعات بخصوص عودة العاملين في الكويت

الوكيل الاخباري- توقعت تقارير إعلامية كويتية استمرار إغلاق مطار الكويت أمام العاملين في البلاد الموجودين خارجها، خاصة عقب عودة ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.



وبحسب تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أكدت "مصادر حكومية رفيعة"، أن هناك توصية باستمرار منع دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر، لتجنب دخول كورونا المتحور.

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وأكدت المصادر أن هناك متابعة بشكل يومي من قبل السلطات الصحية، واجتماعات مع منظمات عالمية "لرصد كل التطورات بهذا الشأن"، واتخاذ القرار الصائب بشأن عودتهم.



وكانت الكويت قد شهدت ارتفاعا في معدل إصابات كورونا، تجلى في ارتفاع نسبة إشغال أسرة العناية المركزة في البلاد.



وفيما توقعت المصادر عدم اللجوء إلى عودة الحظر مرة أخرى، إلا أنها أكدت أن إغلاق بعض الأنشطة ومنع التجمعات، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، والعمل على زيادة عملية التطعيم، كلها إجراءات سيتم اللجوء إليها خلال الفترة القادمة.

المصدر: سبوتنك