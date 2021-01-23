الصومال.. مصرع 5 من حراس نائبين سابقين إثر عبوة ناسفة

الوكيل الإخباري - أفاد موقع الصومال الجديد، بأن انفجارا وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، استهدف النائبين السابقين، نجا حسن أفرح، وحسين عرالي، أسفر عن مصرع 5 من حراسهما، وإصابة مدنيين.



ونجا النائبان السابقان من محاولة الاغتيال، بعد استهداف سيارتهما بعبوة ناسفة في تقاطع "بيحاني" في العاصمة مقديشو، بحسب "الصومالي الجديد".

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ووفقا للموقع، وصلت الشرطة الصومالية إلى مكان الانفجار، وقامت بتطويقه، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من جانب الأجهزة الأمنية على ما حدث.



المصدر: روسيا اليوم

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