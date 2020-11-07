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السبت، 07-11-2020 08:49 ص

في عهد وباء كورونا

الصين تتفوق على الولايات المتحدة من حيث زيادة ثروة أغنيائها

شي
مدينة شنغهاي الصينية


الوكيل الإخباري - كشفت مجلة "فوربس" أنه رغم تفشي وباء فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، ارتفعت ثروة أغنى 400 صيني بمقدار 820 مليار دولار أي 64%، مقابل 240 مليارا لدى الأثرياء الأمريكيين.

وأشارت المجلة، إلى أن إجمالي ثروات أغنى سكان الصين بلغ 2,11 تريليون دولار، ما قد يجعل الصين في وقت قريب تتجاوز الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد أصحاب المليارات. وارتفع الحد الأدنى للثروة المطلوب لدخول قائمة "فوربس" من مليار إلى 1,55 مليار دولار.

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وانضم 68 شخصا جديدا إلى القائمة الصينية للأثرياء، بينما لم تكبر القائمة الأمريكية إلا بـ18 شخصا.


وحسب الخبراء، فإن رأس المال الصيني ساعد في نموه الانتعاش في قطاعات التجارة عبر الإنترنت والتكنولوجيا والرعاية الصحية.


في وقت سابق، أفادت إحصاءات بأن الثروة الإجمالية لأغنى سبعة أشخاص في العالم ازدادت بمقدار 33 مليار دولار في اليوم الأول بعد الانتخابات الأمريكية. وأصبح جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" وأغنى رجل في العالم، أكثر ثراء بمقدار 10,5 مليار دولار.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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