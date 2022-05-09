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الإثنين، 09-05-2022 10:09 ص

الصين.. تدريبات عسكرية قرب جزيرة تايوان

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الوكيل الإخباري-أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الصينية أجرت جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان الأسبوع الماضي لتحسين العمليات القتالية المشتركة، بعد أن رصدت الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها، زيادة الأنشطة العسكرية الصينية.

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وتتكرر الأنشطة العسكرية الصينية المتكررة، على مدار العامين الماضيين بالقرب من تايوان والتي يتركز معظمها في الجزء الجنوبي والجنوب الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة.


وتوغلت 18 طائرة صينية يوم الجمعة، في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وأفادت بحدوث المزيد من التوغلات يومي السبت والأحد وإن كان ذلك باستخدام عدد أقل من الطائرات.


وقالت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان، إن القوات البحرية والجوية نفذت تدريبات من الجمعة إلى الأحد في مناطق تقع إلى شرقي وجنوب غربي تايوان، مضيفة " أن التدريبات تهدف إلى اختبار وتحسين القدرة القتالية المشتركة للخدمات المتعددة والأسلحة".


واوضحت وزارة الدفاع التايوانية، ان العتاد الذي استخدم في التدريبات شمل قاذفات ومقاتلات وطائرات مضادة للغواصات، مضيفة أنه لم يتم إطلاق أي أعيرة ولم تحلق الطائرات الصينية في المجال الجوي لتايوان، ولكن الطائرات حلقت في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، وهي منطقة أوسع تراقبها تايوان وتقوم بدوريات تعمل على منحها المزيد من الوقت للرد على أي تهديدات.


يذكر ان الصين ، لم تتخل عن خيار استخدام القوة لإخضاع تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، لسيطرتها ولا يزال مضيق تايوان نقطة اشتعال عسكرية خطيرة محتملة.


و ترفض حكومة تايوان مطالبات الصين بالسيادة، قائلة إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليوناً هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

 

بترا

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