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الأربعاء، 04-05-2022 11:44 ص

وزير الدفاع الأمريكي: الحرب فى أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، أن الحرب في أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع.

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وأضاف أوستن :" خصصنا ميزانية لمواجهة خطر الصين والهجمات السيبرانية، وزودنا أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي لروسيا".


وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني.


وأوضح جونسون :"أن حزمة المساعدات تضم رادارات وطائرات مسيرة، مضيفا أن بلاده ستستمر مع أصدقائها في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتمويل المساعدات الإنسانية حتى يتحقق الهدف طويل المدى، وهو تحصين أوكرانيا". ( العربية)


 




 

 


 

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