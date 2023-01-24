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الثلاثاء، 24-01-2023 12:14 م

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

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الوكيل الاخباري- سجل خبراء الأرصاد الجوية الصينيون درجة حرارة منخفضة قياسية عند 53 درجة مئوية تحت الصفر، الأحد الماضي في مدينة موخه بمقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين على الحدود مع روسيا.

وذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء، أن درجة الحرارة انخفضت إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر، محطمة بذلك الرقم القياسي الوطني لعام 1969.

وكان الرقم القياسي السابق 52.3 درجة مئوية تحت الصفر، وتتواصل درجات الحرارة 50 درجة تحت الصفر في موهي لليوم الثالث على التوالي.

كذلك سجل خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في 12 محطة أرصاد جوية في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وتقع منطقة موخه على ضفاف نهر أمور وتحدها مناطق روسية مثل إقليم ترانس بايكال ومنطقة أمور، ويبلغ عدد سكانها حوالي 65 ألف نسمة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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