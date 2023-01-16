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الإثنين، 16-01-2023 09:29 ص

الصين: قتيلان و12 مفقودا بانفجار بمصنع للكيماويات

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الوكيل الاخباري- لقي شخصان مصرعهما وفقد 12 آخرون بعد انفجار مصفاة ومصنع للكيماويات شمال شرق الصين أمس الأحد، وفقا لما أعلنه التلفزيون الصيني الرسمي، اليوم الاثنين.

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وقال التلفزيون الصيني إن 30 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وتمت السيطرة على الحريق.


وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها التلفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من رجال الإطفاء خارج المبنى، حيث تمت تعبئة أكثر من 330 رجل إطفاء للسيطرة على الحريق.


والحوادث الصناعية شائعة في الصين وغالبا ما تنتج من عدم الالتزام بقواعد السلامة العامة، ففي تشرين الثاني الماضي قُتل 38 شخصا في حريق اندلع بمصنع وسط الصين، ونجم الحادث بحسب السلطات عن سوء استخدام العمال للمعدات.


وفي آذار 2019 أدى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومترا من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصا وتدمير منازل على مسافة كيلومترات عدة.


بترا

 




 

 


 

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