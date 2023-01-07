السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

ضريبة الدخل : الانضمام لنظام الفوترة يحقق مزايا وإيجابيات لمستخدميه

غامبيا.. تحبط محاولة انقلاب عسكري وتتهم 8 عسكريين بتنظيمها

4 إصابات بحادث سير قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا - فيديو

معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر مغلق غدا

ستولتنبرغ: التعاون الروسي الصيني تهديد للنظام العالمي!

ارتفاع تخزين السدود في الأردن إلى 80 مليون م3

رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يعتزم وضع حد لـ"تبذير" واشنطن

التربية: تعميم "ملاجئ المدارس" اعتيادي والمقصود به مراكز الإيواء خلال فصل الشتاء

أسواق الطاقة تبدأ 2023 بأكبر هبوط أسبوعي منذ أعوام

واشنطن تضغط على روما لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي

السبت، 07-01-2023 12:21 م

الصين .. الحكم بإعدام مسؤول سابق لتلقيه رشاوى

image


الوكيل الاخباري- حكمت محكمة في مدينة تايآن بشرق الصين على، لي ون شي، النائب السابق لرئيس المجلس السياسي الشعبي لمقاطعة لياونينغ، بالإعدام لقبوله رشاوى بقيمة 540 مليون يوان (78 مليون دولار)

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة عامين. وقضت المحكمة كذلك في قرارها على مصادرة جميع ممتلكات المتهم لصالح خزينة الدولة، بحسب ما نشرته روسيا اليوم.

ويشار إلى أنه من المحتمل، أن يتم بعد عامين استبدال الإعدام بالسجن المؤبد، مع شرط عدم وجود حق لدى المتهم في طلب المزيد من تخفيف العقوبة.

وشددت المحكمة في قرارها، "على أن المتهم بتصرفاته غير القانونية تسبب في إلحاق ضرر جسيم بمصالح الصين وشعبها".

وفي ذات الوقت، أكدت المحكمة على أن المتهم تعاون بشكل فعال مع التحقيق واعترف بذنبه بالكامل.

اضافة اعلان

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63b9440442360474c6657780

خامنئي يعين قائدا جديدا لقوى الأمن الداخلي في إيران

63b956534c59b727d82976ab

تركيا تطلق عملية "أرن الحصار 20" الأمنية جنوب شرق البلاد

63b946be4c59b7651a222539

غامبيا.. تحبط محاولة انقلاب عسكري وتتهم 8 عسكريين بتنظيمها

1673085964223

معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر مغلق غدا

image - 2023-01-07T135347.454

إجلاء نحو 200 شخص من بلدة في الهيمالايا بعد تصدعات في المنازل

63b9407a423604727f0d668a (1)

ستولتنبرغ: التعاون الروسي الصيني تهديد للنظام العالمي!

أخبار متعلقة
63b00f7d4236046754547fc2

شي يوجه تهنئة لبوتين

63abfdc94c59b72ac72d333b

اصطدام أكثر من 200 سيارة في الصين بسبب الضباب -صور

VbZZX

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

هكذا-سترد-الصين-على-أميركا-وتايوان-وهذه-أوراقها-1659549422356_large

الولايات المتحدة تصف المناورات الصينية بالقرب من تايوان بالمستفزة

image - 2022-12-26T164335.879

أكبر تدريبات عسكرية صينية قرب تايوان منذ زيارة بيلوسي

image - 2022-12-25T131810.193

الصين تعتزم السعي لإعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة