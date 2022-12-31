شي يوجه تهنئة لبوتين

الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ في برقية تهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة معه في العام الجديد، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

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وقال شي في البرقية حسبما نقل التلفزيون الصيني: "أنا مستعد للحفاظ على اتصالات وثيقة مع الرئيس بوتين من أجل قيادة بلدينا نحو تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل والتفاعل العملي في مختلف المجالات لصالح شعبي البلدين"، مؤكدا أن العلاقات الروسية الصينية ستحصل في عام 2023 على فرص جديدة للتنمية.



كما أشار الزعيم الصيني إلى أنه في عام 2022، حافظت العلاقات الروسية الصينية على زخم جيد، وقال إن "التعاون الروسي الصيني في المجالين التجاري والاقتصادي نما بشكل مطرد، وحقق التعاون في مجالات مثل الطاقة والاستثمار والاتصالات نتائج جديدة".



وكان بوتين أكد أمس في تهنئة لنظيره الصيني بمناسبة عيد رأس السنة واقتراب عيد الربيع في الصين، أنه في العام الماضي "استمرت الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين في التطور، وأظهرت ديناميكيات عالية وقدرة على مقاومة التحديات الخارجية"، حسبما جاء على موقع الكرملين.

روسيا اليوم

