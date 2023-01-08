17 قتيل في حادث مروري مروع في الصين

الوكيل الاخباري - قُتل 17 شخصًا وأصيب 22 بجروح في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة.

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ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكوميّة عن السلطات أنّ "الحادث المروري تسبّب بمقتل 17 شخصًا وإصابة 22 آخرين". وأشارت إلى أنّ الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أنّ التحقيق جار لكشف سبب الحادث.



وأوضحت أنّ "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) في محافظة نانتشانغ.



لاحقًا، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إنّ المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًّا". وقالت إنّ "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدّي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة".

تشهد الصين حوادث متكرّرة على الطرق نظرًا إلى غياب إجراءات السلامة المشدّدة.