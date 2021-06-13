الصين محذرة : المجموعات الصغيرة لا تحكم العالم

الوكيل الإخباري- حذرت الصين، اليوم الأحد، قادة مجموعة السبع "G7"، من أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات صغيرة من الدول مصير العالم قد ولت منذ فترة طويلة.

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وأوضح المتحدث باسم السفارة الصينية لدى لندن قائلا "لقد ولت الأيام التي كانت تملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية".



وجاء ذلك خلال فترة اجتماعات قادة مجموعة السبع "G7" في جنوب غرب إنجلترا، التي تبحث عن رد موحد على الحزم المتنامي للرئيس الصيني، شي جين بينغ، بعد الصعود الاقتصادي والعسكري المذهل للصين خلال الأربعين عاما الماضية، حيث يريد قادة المجموعة، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، استخدام تجمعهم في منتجع "كاربيس باي" الإنجليزي.



وأشارت مصادر عالمية إلى أن مجموعة السبع طرحت خطة للبنية التحتية للدول النامية قد تنافس مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي يبلغ حجمها عدة تريليونات من الدولارات.



المصدر: روسيا اليوم



