الصين تتهم أميركا بالتدخل في شؤونها

الوكيل الإخباري - وجهت الصين انتقادات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة، على خلفية إجراءاتها وتصريحاتها الأخيرة الموجهة ضد حكومة بكين.

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ورفض المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، البيان الذي صدر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمناسبة الذكرى السنوية الـ32 لفض مظاهرات ساحة تيانانمن، واصفا إياها تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.



كما دان المتحدث بشدة توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر يحظر الاستثمار في عشرات الشركات الدفاعية والتكنولوجية الصينية، مشيرا إلى أن بكين تحث واشنطن على التراجع عن هذا القرار و"احترام قوانين ومبادئ السوق".

المصدر : روسيا اليوم