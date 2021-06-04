الجمعة 04-06-2021
الوكيل الاخباري

نحو 100 ألف معلم ومعلمة تلقوا لقاح كورونا

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الهند.. اكتشاف سلالة لكورونا خطرة حتى على متلقي اللقاح

9 وفيات و 494 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

عمان تشهد جريمة ضحيتها ثلاثيني

ترقب شعبي لتقديم الأراجيل في الساحات الخارجية للمقاهي

ضبط سائق دراجة نارية بعد استعراض متهور في عمان

المستوطنون يقررون إعادة مسيرة الأعلام في القدس

تراجع أسعار الذهب عالميا

صرف مستحقات الدعم النقدي لعائلات أردنية خلال أيام

الجمعة، 04-06-2021 03:50 م

تطالبها باحترام قوانين السوق

الصين تتهم أميركا بالتدخل في شؤونها

قو
علما الصين والولايات المتحدة


الوكيل الإخباري - وجهت الصين انتقادات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة، على خلفية إجراءاتها وتصريحاتها الأخيرة الموجهة ضد حكومة بكين.

اضافة اعلان

ورفض المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال موجز صحفي عقده اليوم الجمعة، البيان الذي صدر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمناسبة الذكرى السنوية الـ32 لفض مظاهرات ساحة تيانانمن، واصفا إياها تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.


كما دان المتحدث بشدة توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر يحظر الاستثمار في عشرات الشركات الدفاعية والتكنولوجية الصينية، مشيرا إلى أن بكين تحث واشنطن على التراجع عن هذا القرار و"احترام قوانين ومبادئ السوق".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
135-180710-secondary-school-egypt_700x400

توجيه جديد من الرئيس المصري بشأن امتحانات الثانوية العامة

19_2021-637468554912953696-295

المكسيك.. إصابة شخص بالفطر الأسود بعد تعافيه من كورونا

62021415714493687889

اليابان تقدم منحة طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لغزة

60b971094c59b7266876fc7b

السعودية تدخل موسوعة غينيس بأكبر عبارة على بطاقة تهنئة

1013536524_0_217_2981_1830_1000x541_80_0_0_07b57c3e90fa40748de88eee70b36603

روسيا تحذر من نشوب حرب باردة جديدة

2020-08-05t055759z_1304445115_rc2h7i9nzyzt_rtrmadp_3_lebanon-security-blast-e1596609870845

لجنة انفجار مرفأ بيروت تعلن اقترابها من الوصول للحقيقة

أخبار متعلقة
ق

الصين : بقايا الصاروخ سقطت في المحيط الهندي

52021881029716435608

الصين تقول إن بقايا الصاروخ تفككت في بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي

2021-04-29t043739z_2054486049_rc2g5n91h3qv_rtrmadp_3_space-exploration-china-tianhe-1-1170x600

ولاية سودانية تتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني

صاروخ

بعد السودان.. وجهة جديدة محتملة للصاروخ التائه

ص

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني سيمر فوق مصر بهذا التوقيت

rBABDGCUpjuARZKRAAAAAAAAAAA070.9552x6368.1200x800

الصين تطلق بنجاح أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد