الصين.. هبوط 3 رواد على الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء

الوكيل الاخباري-

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هبط ثلاثة رواد فضاء صينيين في صحراء شمالي البلاد اليوم الأحد، بعد ستة أشهر من العمل لاستكمال بناء محطة "تيانغونغ" الفضائية المأهولة.وحطت كبسولة تحمل القائد تشين دونغ ورائدي الفضاء ليو يانغ وتساي شيوي تشه في موقع هبوط بصحراء جوبي في شمال الصين في حوالي الساعة 8:10 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.وكان رواد الفضاء الثلاثة جزءا من مهمة شنتشو -14، التي انطلقت في يونيو الماضي.ويشار إلى أن "تيانغونغ" جزء من الخطط الصينية الرسمية لوجود بشري دائم في الفضاء.وأصبحت الصين في عام 2003 ثالث دولة ترسل رائد فضاء إلى المدار بمفردها بعد روسيا والولايات المتحدة.