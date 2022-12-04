الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

قصر الإليزيه: قمة إقليمية في الأردن

التدريب المهني تعقد دورة إقليمية عن السلامة والصحة المهنية

الحاج هاني حبيبة : ليس لنا فروع في طبربور ودابوق .. وهذه قصة استخدام “علامتنا التجارية الزرقاء” من قبل غيرنا

بعد الفوز في مونديال قطر.. رئيس الوزراء الهولندي يسخر من الرئيس الأمريكي

صحيفة إسبانية: زيلينسكي في موقف صعب مع انحسار الدعم الغربي

حملة لإزالة الأنقاض استعدادا لفصل الشتاء في الطفيلة

الأمن العام: "نصف مليون" مركبة خضعت للفحص الفني

اجتماع حكومي الاثنين بعد إضراب شركات نقل بري وأصحاب شاحنات

الأركان الإيرانية تحذّر القوات الأمريكية في الخليج

ولي العهد يرعى حفل إضاءة شجرة الميلاد في الكرك

الأحد، 04-12-2022 06:56 م

الصين.. هبوط 3 رواد على الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء

638cbad84c59b76d9b00184b


الوكيل الاخباري- هبط ثلاثة رواد فضاء صينيين في صحراء شمالي البلاد اليوم الأحد، بعد ستة أشهر من العمل لاستكمال بناء محطة "تيانغونغ" الفضائية المأهولة.اضافة اعلان


وحطت كبسولة تحمل القائد تشين دونغ ورائدي الفضاء ليو يانغ وتساي شيوي تشه في موقع هبوط بصحراء جوبي في شمال الصين في حوالي الساعة 8:10 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.

وكان رواد الفضاء الثلاثة جزءا من مهمة شنتشو -14، التي انطلقت في يونيو الماضي.

ويشار إلى أن "تيانغونغ" جزء من الخطط الصينية الرسمية لوجود بشري دائم في الفضاء.

وأصبحت الصين في عام 2003 ثالث دولة ترسل رائد فضاء إلى المدار بمفردها بعد روسيا والولايات المتحدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638cd32642360447537c46b1

بعد الفوز في مونديال قطر.. رئيس الوزراء الهولندي يسخر من الرئيس الأمريكي

638cb61942360447b5550c2f

صحيفة إسبانية: زيلينسكي في موقف صعب مع انحسار الدعم الغربي

638cba7a42360446aa669e22

الأركان الإيرانية تحذّر القوات الأمريكية في الخليج

638caee542360446aa669e08

ترامب يدعو إلى إنهاء العمل بالدستور الأمريكي

daily-080519-13.1_0

الجفاف في جبال الأنديس البيروفية يقضي على حيوانات الألبكة والمحاصيل

55dc0d45c461882a478b457b

"جلسة طارئة" حول مخاطر "الشبح" في البرلمان الألماني

أخبار متعلقة
image (6)

بايدن يناشد الكونغرس التدخّل لمنع إضراب عمال السكك الحديدية