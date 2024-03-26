العثور على تسرب للديزل حول السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور

الوكيل الإخباري- تم اكتشاف تسرب كبير لوقود الديزل حول سفينة اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي كي في بالتيمور، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية نقلاً عن بيان صادر عن خدمة الإطفاء.

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وذكرت القناة التلفزيونية أن "الخدمة أفادت أنه تم العثور على كمية كبيرة من وقود الديزل في المياه المحيطة بالسفينة".



وقال خفر السواحل لمحطة التلفزيون إن سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنغافورة، والتي كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، اصطدمت بالجسر.



وسبق أن ذكرت قناة "فوكس بالتيمور" أن جسر فرانسيس سكوت كي كي انهار في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية بعد اصطدام سفينة به.



سبوتنيك





