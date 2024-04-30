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الوكيل الاخباري
 

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينتين

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الثلاثاء، 30-04-2024 06:47 ص

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينتين

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الوكيل الاخباري - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين مساء الاثنين، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وسفينتين، قالت إن إحداهما إسرائيلية في المحيط الهندي بطائرات مسيرة.

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وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان عسكري متلفز "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا نفذت القوات المسلحة عمليات عسكرية ضد سفن حربية معادية في البحر الأحمر".


وأوضح أن العمليات شملت استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين بعدد من الطائرات المسيرة حققت أهدافها بنجاح.


وأضاف سريع أن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت في عملية مشتركة السفينة سيكلاديز (لم يحدد هويتها) في البحر الأحمر "وكانت الإصابة دقيقة".


وأوضح أن استهداف هذه السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة من خلال توجهها إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في 21 أبريل/نيسان الجاري.


كما استهدف سلاح الجو المسير التابع للجماعة وفق سريع، بعدد من الطائرات المسيرة سفينة "إم.إس.سي" الإسرائيلية في المحيط الهندي.


 




 

 


 

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