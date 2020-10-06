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الثلاثاء، 06-10-2020 07:18 ص

10 رجال وامرأتين

العثور على 12 جثة داخل شاحنتين في المكسيك

جثة
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال ممثلو الإدعاء في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية يوم الاثنين، إن الشرطة عثرت على 12 جثة داخل شاحنتين صغيرتين في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد.

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وتم العثور على جثث 10 رجال وامرأتين على طريق بالقرب من فيلا دي راموس (600 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتي.


وبحسب بيان الادعاء العام، يعمل الخبراء على تحديد هوية الجثث والكشف عن أسباب الوفاة.

 

وحملت الجثث رسالة من عناصر بالجريمة المنظمة لم يتم الكشف عن محتواها.
وتم تسجيل أكثر من 36 ألف حالة وفاة في المكسيك العام الماضي، ونسبت الغالبية العظمى منهم إلى الجريمة المنظمة.

 

ومنذ يناير 2020 إلى أغسطس، لقي 411 شخصا حتفهم في سان لويس بوتوسي، وفقا للبيانات الرسمية، بزيادة 43% عن الفترة نفسها من عام 2019.


وحاولت الحكومة المكسيكية منذ أكثر من عقد احتواء عنف الكارتلات المتزايد بعمليات عسكرية وشرطية كبيرة، ومع ذلك، وسعت جماعات الجريمة المنظمة وجودها في البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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