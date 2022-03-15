العراق: إحباط مخطط لتنفيذ عملية "إرهابية" في رمضان

الوكيل الإخباري-أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، إحباط عملية "إرهابية" لتنظيم "داعش" خطط لتنفيذها في شهر رمضان القادم.

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وقال اللواء يحيى رسول، متحدث القائد العام للقوات المسلحة: "أحبط جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان ـ مديرية الأسايش العامة ـ السليمانية مساعي عصابات داعش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان".



وأضاف، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "تم القاء القبض على انتحاريين اثنين من جنسية غير عراقية، بالإضافة للناقل عراقي الجنسية داخل مُحافظة كركوك"، دون مزيد من التفاصيل



ويصادف الأول من رمضان 2 أبريل/ نيسان المقبل.

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

الاناضول

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