وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على 7 إرهابيين في ولاية سكيكدة شمالي البلاد

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، مقتل 7 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط في ولاية سكيكدة شمالي البلاد.

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وذكرت الدفاع الجزائرية، في بيان أن "مفارز للجيش الوطني الشعبي قضت، صبيحة اليوم السبت، على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، في إقليم الناحية العسكرية الخامسة".



وأشارت إلى أن "العملية التي لا تزال متواصلة، وتمكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية واحدة بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى".

سبوتنيك

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