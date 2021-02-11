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الخميس، 11-02-2021 12:34 ص

العراق.. إصابة 185 شرطيا في احتجاجات واسط

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الوكيل الاخباري - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، إن الاحتجاجات بمحافظة واسط (جنوب) أسفرت عن إصابة 185 عنصر أمن وتضرر 43 مركبة للشرطة، إضافة إلى مقتل متظاهر وإصابة آخرين.
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والاحتجاجات في واسط، بدأت الأحد، عقب انتهاء مهلة أسبوع حددها الحراك الشعبي، للمحافظ ومساعديه للتنحي وتقديم استقالتهم، على خلفية فشلهم في الإدارة، وعدم الكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين.

وقالت المفوضية (تتبع البرلمان) في بيان، إنه "خلال مراقبة الاحتجاجات في محافظة واسط، تم تسجيل إصابة 185 عنصر أمن، وتضرر 43 مركبة للشرطة، إلى جانب مقتل متظاهر وإصابة آخرين".

وأوضح البيان أنه "تم اعتقال 42 متظاهرا على خلفية الأحداث، وتم الإفراج عنهم بكفالة مالية".


 




 

 


 

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