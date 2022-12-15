السلطات الهولندية تحبط محاولة لتهريب الكوكايين في شحنات موز

الوكيل الإخباري - ضبط ضباط الجمارك في هولندا، نحو 1.3 طن من الكوكايين مخبأة في حاويتين تحملان الموز في ميناء فليسينجن.



وكانت الحاويتان متجهتين إلى شركة في البلدة الساحلية لا علاقة لها بالشحنة غير القانونية، حسبما قال مكتب المدعي العام الهولندي في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

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وأضاف أن الحاويتين وصلتا إلى فليسينجن قادمتين من الإكوادور مرورا بميناء أنتويرب البلجيكي في الطريق.



ويقدر المحققون القيمة السوقية للمخدرات بنحو 95 مليون يورو (101.2 مليون دولار).



وتم تقسيم الكوكايين في عبوات زنة كيلو جرام واحد وتم تدميرها بعد ذلك.



وتقوم وحدة خاصة تتألف من قوات من الشرطة البحرية والجمارك والتحقيقات المالية ومكتب المدعي العام بالتحقيق في القضية.

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