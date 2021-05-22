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السبت، 22-05-2021 03:02 م

العراق: تفعيل عقود التسليح العسكري مع فرنسا

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الوكيل الإخباري- بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، مع رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي، فرانسواز دوما، تفعيل عقود التسليح مع وزارة الدفاع العراقية.

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واستعرض الأعرجي بحسب بيان لمكتبه خلال استقباله دوما، جهود الحكومة العراقية في ملف مخيمات النازحين، خصوصا مخيم الهول والعمل على إنهائه من خلال تعاون المجتمع الدولي للتخلص من آثاره "الكارثية".


ونقل البيان عن مستشار الأمن القومي العراقي قوله، إن "دور التحالف الدولي سيقتصر فقط على التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية بعد الانسحاب الكامل والمساعدة في المهام الداعمة للأمن، لمكافحة التطرف العنيف".


وأضاف، أن "العراق يلعب دورا كبيرا يساهم في استقرار المنطقة ولن يكون ضمن سياسة المحاور، بل يمارس دورا كبيرا لجمع الآخرين على طاولة الحوار والتفاهم".


وأشاد الأعرجي بدور الدول التي ساعدت العراق في حربه ضد الإرهاب.


من جانبها أكدت فرانسواز دوما، رغبة بلادها في زيادة التعاون مع العراق ودعم القدرات العراقية، خصوصا في مجالات التسليح والعمليات النفسية والاستخبارية ومكافحة التطرف العنيف.

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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