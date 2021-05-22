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السبت، 22-05-2021 02:30 م

العراق: وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب

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الوكيل الإخباري- أعلن صباح نعمان، المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم السبت، عن وضع استراتيجية لخمس سنوات لمكافحة الإرهاب في البلاد.

وقال في مؤتمر صحفي، إن "جهاز مكافحة الإرهاب ووفقا للمهام التي حددت له قانونيا، هو جهاز استخباري يعمل على متابعة وتفكيك الشبكات الإرهابية، وعمله لا يقتصر على النشاط الإرهابي، وإنما على المراقبة والتقييم أيضا".

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وأضاف، أن "الجهاز عمل على وضع خطة للنهوض بإمكانياته وقدراته لثلاث سنوات مقبلة، وفي بداية هذه السنة أكمل وأطلقنا الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب ومدتها خمس سنوات".


وأشار إلى أن "العمليات لا تزال مستمرة ضد بقايا داعش الإرهابية".

 

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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