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الأربعاء، 20-04-2022 12:33 م

العراق .. توقف الملاحة في مطار بغداد بسبب عاصفة غبار

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الوكيل الإخباري-أعلن مطار بغداد الدولي، الأربعاء، توقف الملاحة بسبب عاصفة غبارية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

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وقالت إدارة المطار، في بيان، إنها أبلغت المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بتوقف الحركة الجوية لهذا اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراجع مدى الرؤية.


وأضافت أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".


وضربت عاصفة غبار شديدة قادمة من الصحراء الغربية، صباح الأربعاء العاصمة العراقية بغداد، وفق هيئة الأرصاد الجوية الرسمية في البلاد.


ويعاني العراق منذ سنوات بشكل متكرر من سوء الأحوال الجوية جراء العواصف الغبارية، بسبب زيادة المساحات المتصحرة، عقب موجة الجفاف التي ضربت البلاد.

 

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