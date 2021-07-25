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الأحد، 25-07-2021 08:47 م

العراق يؤكد عدم حاجته لقوات أميركية على أراضيه

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن بلاده لم تعد بحاجة بعد الآن إلى القوات الأميركية القتالية لمحاربة تنظيم داعش.

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وقال الكاظمي في تصريحات صحافية اليوم الأحد، إن بلاده لم تعد بحاجة لوجود أي قوات أجنبية قتالية على أراضيها، بعد امتلاكها القدرة على الدفاع عن البلاد من خطر الارهاب، مشيرا الى أن العراق سيظل يطلب التدريب الأميركي والمعلومات الاستخباراتية العسكرية.


وجاءت تصريحات الكاظمي قبيل زيارته المقررة إلى واشنطن التي سيلتقي فيها الرئيس الأميركي جو بايدن غدا الاثنين من أجل عقد جولة رابعة من المحادثات الاستراتيجية.


وأشار الكاظمي الى أن أي جدول زمني للانسحاب العسكري الأميركي من العراق يجب أن يستند إلى احتياجات القوات العراقية التي أثبتت قدرتها العام الماضي على إجراء مهام مستقلة ضد تنظيم داعش الارهابي.


وتوجه الكاظمي اليوم الأحد، الى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة تستغرق أياما، على رأس وفد حكومي، لبحث العلاقات العراقية الأميركية في مختلف المجالات اضافة للقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

 




 

 


 

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