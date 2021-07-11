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الأحد، 11-07-2021 09:07 م

زيارة مرتقبة للكاظمي إلى واشنطن للقاء بايدن

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الوكيل الإخباري - كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جون بايدن.

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وقال المصدر ، إن "الكاظمي سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة، لكن لم يحدد الموعد الدقيق حتى الآن، بيد أنها قد تكون نهاية هذا الشهر".


وأضاف، أن "الكاظمي سيلتقي بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين، ومن المتوقع أن يتباحث معهم بشأن الصراع بين واشنطن وطهران وتأثيراته على العراق".


وأشار إلى أن "أهم ما قد يبحث ملف انسحاب القوات الأمريكية والهجمات التي تتعرض لها مع سفارة واشنطن في بغداد".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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