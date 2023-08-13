الأحد 13-08-2023
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العراق يرفع الحظر عن تطبيق تلغرام

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الأحد، 13-08-2023 12:15 ص

العراق يرفع الحظر عن تطبيق تلغرام

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، السبت، رفع الحظر عن تطبيق تلغرام بعد أيام على حظره.

وذكرت في بيان صحفي: "نسترعي عناية المواطنين الأعزاء إلى أننا سترفع الحجب عن تطبيق التلكرام في العراق اعتبارا من يوم غد الأحد بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

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وأضافت: "وبهذا الصدد نؤكد بأننا لا نقف ضد حرية التعبير عن الرأي وإنما نشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين".

وكشف مصدر حكومي عراقي، أمس الجمعة، لـRT عن بدء تعاون مسؤوين في شركة تلغرام مع الحكومة العراقية بشأن التسريبات وأمن المعلومات.

 




 

 


 

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