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الإثنين، 07-08-2023 08:19 م

الصحة العالمية تحذر من دواء سعال ملوث

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الوكيل الاخباري- حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من وجود شحنة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال، عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.

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وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تحذيرها، أن "شحنة دواء الشرب الذي يباع باسم "كولد أوت" يوجد بها ملوث "الغلايكول" ثنائي "الإيثيلين" و"الإيثيلين غلايكول" بنسب أعلى من الحد المسموح".

وذكرت المنظمة أن "الشحنة من تصنيع "فورتس لابوريتريز إنديا" لصالح "دابي لايف فارما".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" قبل أيام أن عينة من دواء "كولد أوت" تم شراؤها في بغداد في مارس، كانت تحتوي على مستويات غير آمنة من مادة "إيثيلين غلايكول"، وهي مذيب صناعي سام.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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