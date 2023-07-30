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الأحد، 30-07-2023 10:07 م

العراق يتخلص من مشكلة التراخوما الصحية

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الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تخلص العراق من التراخوما بوصفها مشكلة من مشكلات الصحة العامة، وبذلك يكون العراق البلد الخامس في إقليم المنظمة لشرق المتوسط الذي يحقق هذا الإنجاز المهم.

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وأشارت المنظمة، في بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الأحد، إلى أن العراق يُصبح بذلك البلد الـ 50 الذي تُقِرُّ المنظمة بتخلّصه من أحد أمراض المناطق المدارية المهملة؛ ما يمثل نقطة منتصف الطريق نحو تحقيق الغاية المحددة لعام 2030 والبالغة 100 بلد.


وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "أظهر نجاح البرنامج الوطني للتراخوما في العراق ما يمكن تحقيقه من خلال إظهار القيادة والتحلّي بروح التعاون على المستوى الوطني، ومن شأن التحرّر من التراخوما أن يؤثر بشكل إيجابي على حياة الفئات السكانية الأكثر تعرضًا للخطر".


بدوره، قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري: لقد تحققت منظمة الصحة العالمية من تخلُّص العراق من التراخوما بوصفها مشكلة صحية عامة، ما يجعله البلد الثامن في إقليم شرق المتوسط الذي تخلّص على الأقل من مرض مداري واحد مُهمَل".


ومن المعروف أن التراخوما، هي السبب الرئيسي للإصابة بالعمى في جميع أنحاء العالم، وهي متوطنة في 6 بلدان في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ولكن تم إحراز تقدّم هائل فيما يتعلق بعدد الأشخاص في الإقليم الذين يحتاجون إلى العلاج بالمضادات الحيوية لأغراض التخلّص من التراخوما، حيث انخفض عددهم من 39 مليون شخص في عام 2013 إلى 6.9 ملايين شخص في نيسان عام 2023.


بترا

 




 

 


 

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