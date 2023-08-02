الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

وزارة التربية لطلبة التوجيهي: النتائج لن تُعلن بشكل مفاجئ

قرار هام من التربية بشأن طلبة المدارس الحكومية والخاصة

هام من الأمانة للمواطنين بشأن تسجيل وإلغاء عقود الإيجار

الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس الإماراتي في مطار ماركا - صور

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة في شارع الاردن

115 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

بكلمات مؤثرة.. طلبة يعبرون عن حزنهم بوفاة دكتور في جامعة مؤتة

مصدر عسكري سوري: عمليات تمشيط على الشريط الحدودي مع الأردن للقضاء على مهربي المخدرات

إعلان تدريب لحديثي التخرج

هل يؤثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المساعدات للأردن ؟

الأربعاء، 02-08-2023 12:06 م

إصابة موظفة تركية في هجوم مسلح على القنصلية السويدية بتركيا

64ca19994c59b726de0d0e34


الوكيل الإخباري - أصيبت موظفة تركية في هجوم مسلح استهدف مقر القنصلية السويدية في مدينة إزمير غربي البلاد، وقد نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اضافة اعلان


وأفاد بيان صادر عن مكتب محافظ إزمير بأن مرتكب الهجوم، وهو مواطن تركي من محافظة أغري شرقي البلاد، اعتقل بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنه ظهر أمس الثلاثاء.


ووصف البيان المهاجم بأنه "مختل عقليا".


وذكرت قناة TRT التركية الرسمية أن موظفة القنصلية أصيبت بجروح بالغة عقب إطلاق النار عليها، مضيفة أن تحقيقات الشرطة لا تزال مستمرة.


وأوردت وكالة أنباء دوغان التركية أن المشتبه به جاء إلى القنصلية متظاهرا بأنه يريد الحصول على تأشيرة.


وجاء الهجوم بالتزامن مع مواجهة السويد والدنمارك لمظاهرات غاضبة في دول إسلامية بسبب مظاهرات شهدت حرق نسخ من المصحف على يد نشطاء مناهضين للإسلام في الدولتين.


وهاجم محتجون السفارة السويدية في العراق الشهر الماضي.


وندد مسؤولون أتراك بحرق المصحف، ودعوا السويد والدنمارك لبذل مزيد الجهود لمنع هذه العمليات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
278638

البريد البريطاني يطلق أول خدمة توصيل بالطائرات المسيرة

64ca29594236041a63010e64

الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان تجري الآن

64ca20bf4c59b7397732d03a

إيطاليا تعارض احتمال التدخل الغربي في النيجر

57485_14_1690836964

مصدر عسكري سوري: عمليات تمشيط على الشريط الحدودي مع الأردن للقضاء على مهربي المخدرات

64ca07144236042af6103764

احتجاز مواطن روسي في مقاطعة تامبوف بتهمة "التحضير للخيانة"

64c9f570423604199b679a3c

مسؤول تايواني رفيع المستوى يزور نيويورك

أخبار متعلقة
64c9604e4c59b726de0d0dd4

العراق.. جهاز الأمن الوطني يفكك أكبر شبكات مهربي العملة

1689789465380

السوداني: حريصون على تطوير العلاقة العسكرية مع التحالف الدولي لكبح الإرهاب

NLqfeKvAAm1CgB9eLWut8oeh2JuT0atkkyFiYStn

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

64ace6d24c59b75f195ccd58

سوناك: انضمام السويد لحظة تاريخية لحلف الناتو

1688716760047

6 قتلى جراء حريق شبّ بدار للمسنين في ميلانو الإيطالية

5585

القضاء العراقي يصدر قرارا بشأن حارق المصحف في السويد - وثيقة