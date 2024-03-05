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الثلاثاء، 05-03-2024 08:35 ص

الغارديان: بريطانيا تطالب ألمانيا بتسليم صواريخ "توروس" لكييف

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الوكيل الإخباري- ذكرت "الغارديان" أن لندن تطالب ألمانيا "المترددة" بتزويد كييف بصواريخ "توروس" بعيدة المدى رغم فضيحة حديث الضباط الألمان حول ضرب جسر القرم.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "كانت بريطانيا أول من نقل صواريخ دقيقة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، ونحن ندعو حلفاءنا إلى أن يفعلوا الشيء نفسه".

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وفي ما يخص تسجيل الضباط الألمان الذي نشرته روسيا، قالت مصادر "الغارديان" إن التسريب اعتبر مزعجا لكنه ليس خطيرا.

وتشير الصحيفة أيضا إلى أن لندن اعترفت بوجود "عدد قليل" من البريطانيين في أوكرانيا الأسبوع الماضي، لكنها لم تذكر ما الذي يفعلونه هناك.

من جهتها ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أمس الاثنين أن ممثل رئيس الوزراء البريطاني وصف اعتراض محادثة ضباط الجيش الألماني بأنه مشكلة خطيرة وأشار إلى أن ألمانيا مسؤولة عن التحقيق في الحادث.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الاثنين معارضته تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" لأن ذلك يتطلب مشاركة العسكريين الألمان، وهذا ما لا تريده برلين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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