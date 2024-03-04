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الإثنين، 04-03-2024 02:55 م

بكين تدعو لتفادي التصعيد بعد كشف حديث ضباط ألمان كبار حول ضرب جسر القرم

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الوكيل الإخباري- دعت متحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ أطراف نزاع أوكرانيا إلى تفادي التصعيد، بعد التسجيل الذي نشرته روسيا لضباط ألمان كبار بحثوا كيفية ضرب جسر القرم الروسي، وبقاء برلين خارج الشبهة.

وقالت نينغ: "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح، نأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالتسوية السياسية للأزمة وأن تساهم بشكل مشترك في تهدئة الوضع".

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وأعربت نينغ عن أملها في أن تبذل جميع الأطراف جهودها لوقف التصعيد.

من جهتها طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بالتوضيح.

 

وأمس الأحد أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في كلمة خاصة بالتسجيل الصوتي المنشور أن الضباط الألمان بحثوا "سيناريوهات محتملة" وليس خططا ألمانية ملموسة، مؤكدا أن هذه المحادثة لا تعني إعطاء الضوء الأحضر لتقديم صواريخ "تاوروس" الألمانية لأوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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