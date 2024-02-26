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الإثنين، 26-02-2024 03:55 م

بعد انسحاب الدنمارك والسويد.. ألمانيا ستكمل التحقيق في تفجير "السيل الشمالي"

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الوكيل الإخباري - أعلنت برلين اليوم الاثنين أنها لا تزال مهتمة بالتحقيق في عملية التخريب التي تعرض لها خطا أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا في العام 2022.

جاء ذلك في إحاطة للمتحدثة باسم مجلس الوزراء الألماني كريستيانا هوفمان، بعد أن أعلنت الشرطة الدنماركية في وقت سابق اليوم أنها أوقفت من جانبها إجراءات التحقيق في هذه القضية.

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وقالت هوفمان: "لا تزال الحكومة الألمانية مهتمة للغاية بضمان التحقيق في هذا العمل التخريبي ومعرفة من يقف وراءه"، مذكرة بأن التحقيق في ألمانيا يقوم به مكتب المدعي العام، وهو الذي يتخذ القرارات بشأن الخطوات التالية المحتملة.


وكانت الشرطة الدنماركية قالت في بيان لها اليوم الاثنين إنه "استنادا إلى التحقيق، يمكن للسلطات أن تخلص إلى أن تخريب خطوط أنابيب الغاز كان متعمدا. وفي الوقت نفسه، تعتبر أنه ليس هناك الأساس الضروري لمواصلة تحقيق جنائي في الدنمارك.. ولذلك قررت شرطة كوبنهاغن إنهاء التحقيق الجنائي في التفجيرات".


وحذت الدنمارك حذو السويد التي أعلنت الانسحاب من التحقيق مطلع الشهر الجاري.

 

RT

 




 

 


 

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