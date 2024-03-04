زاخاروفا: برلين ملزمة بالإجابة عن الأسئلة علانية

الوكيل الإخباري- قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن برلين ملزمة بتقديم أجوبة على الأسئلة التي طرحها التسريب الأخير لمحادثات ضباط الجيش الألماني.



وقالت زاخاروفا إن ما تم تقديمه للمجتمع الدولي من تسريبات لحديث الضباط الألمان يفضح "نية وخطة طويلة المدى لدولة عضو في (الناتو)، ألمانيا، للقيام بعمليات عسكرية ضد روسيا".

اضافة اعلان

ووفقا لزاخاروفا، فقد ذكر المتحدثون حرفيا خطوة بخطوة كيفية تنفيذ الهجمات الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية، وتابعت: "علاوة على ذلك، كان المتحدثون يدركون بوضوح ويفهمون تماما أنهم يناقشون تقويض جسر مدني، وتحدثوا على وجه التحديد في هذا الموضوع عن حقيقة أن لجسر القرم أهمية سياسية كبيرة".



وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الأسئلة "لا يجب أن تظل معلّقة في الهواء"، وقالت إن روسيا تنطلق من حقيقة أن ألمانيا ملزمة بتقديم بتفسير ليس فقط من خلال القنوات الدبلوماسية، ولكن علانية وعلى المستوى السياسي الدولي الخارجي.

روسيا اليوم