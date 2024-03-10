الفلك الدولي: لم يظهر هلال رمضان

الوكيل الاخباري - أكد مركز الفلك الدولي عدم التمكن من رؤية هلال شهر رمضان باستخدام تقنية التصوير الفلكي المتميزة بقوتها الفائقة وقدرتها على رؤية الأهلة الصعبة والأجرام السماوية في وضح النهار.



وقال المركز إنه تمت رؤية كوكب الزهرة وكوكب عطارد من مرصد الختم الفلكي، ولكن لم يظهر شيء عند توجيه التلسكوب نحو موقع الهلال، علما بأن السماء صافية جدا.



وأضاف، المركز أنه تم استخدام هذه التقنية في محاولة لرؤية هلال شهر رمضان المبارك.

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