الفيضانات في هايتي تودي بحياة 42 شخصا وتشرد الآلاف

الوكيل الإخباري- لقي 42 شخصا على الأقل مصرعهم في هايتي، واعتبر 11 آخرون في عداد المفقودين، جراء فيضانات عارمة ضربت أنحاء واسعة من البلاد خلال اليومين الماضيين، وتسببت بتشريد آلاف السكان.

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وذكرت وكالة الحماية المدنية في هايتي عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في سبع من مقاطعات البلاد العشر، مشيرة إلا أن مدينة "ليوغان" الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة "بورت أو برنس" تعد من أكثر المناطق تضررا من هذه التقلبات المناخية، حيث قضى فيها ما لا يقل عن 20 شخصا.



ولفتت السلطات إلى أن الفيضانات تسببت بأضرار مادية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضرارا بطرق عديدة.



من جانبها، تعمل وكالات الإغاثة على تسليم المواد الغذائية إلى النازحين، في وقت تضرر فيه القطاع الزراعي بشدة في أجزاء من البلاد.

بترا