السبت 17-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن العام : قوة أمنية تؤمّن حرية التنقل على جميع الطرق بالأردن - صور

جمعية رجال الأعمال: يجب عدم المساس بأسعار الفوائد على جميع القروض

الخصاونة يوعز بتسهيل مهمة حركة الشاحنات بما يكفل انسيابيَّة توريد البضائع

الخصاونة يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون وترسيخ سيادته

البلقاء التطبيقية تعلن عن أكبر ابتعاث خارجي

راصد جوي : الاردنيون على موعد مع الثلوج بهذا الموعد

إطلاق حملة كسوة الشتاء في الطفيلة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

صحفي قطري معروف يُغرد عن الاحداث في الاردن

الأشغال تنهي أعمال طرق تلفريك عجلون

السبت، 17-12-2022 05:17 م

القصر الملكي في تايلاند يعلن إصابة الملك والملكة بكورونا

639dcd674c59b724b83bb518


الوكيل الاخباري- أعلن القصر الملكي في تايلاند، اليوم السبت، إصابة الملك ماها فاجيرالونغكورن (70 عاما) والملكة سوثيدا (44 عاما) بكورونا، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة حتى الآن.

ووصف الأطباء العلاج للملك والملكة وطالبوهما بالامتناع عن أداء واجباتهما لفترة، حسبما أفاد مكتب البيت الملكي في بيان.

وفي وقت سابق يومي الجمعة والخميس، زار الزوجان الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول في مستشفى شولالونغكورن في بانكوك، حيث تم إدخالها المستشفى بعد أن فقدت الوعي بسبب مشكلة في القلب يوم الأربعاء.

وارتفع عدد الإصابات التي تنتشر عن طريق المتحورات الفرعية السائدة في بانكوك والوجهات السياحية في تايلاند بعد أن خففت البلاد القيود التي كانت سارية منذ عام 2020، وفقا لإدارة مكافحة الأمراض.

وتظهر السجلات أن 82٪ من السكان، أو ما لا يقل عن 57 مليون شخص، قد تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل، ومن بين هؤلاء تلقى 53.5 مليون شخص تلقوا جرعة ثانية، وتلقى 32.5 مليون شخص جرعة ثالثة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
639afd304236046e255dfe0b

أول تعليق من أردوغان على الحكم الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول

639dd47242360432ac74c58a

الجامعة العربية: الوضع في ليبيا معقد جدا

639dce8f42360432ac74c577

إضراب مسلح للمتمردين يعزل آلاف المدنيين في شمال شرقي كولومبيا

639dc96e423604301969121a

ألمانيا: المحطة الألمانية لاستيراد الغاز المسال لن تغني عن الغاز الروسي

image - 2022-12-17T165049.682

نصف مخيمات النازحين في اليمن معرّضة للخطر

639dc46c4c59b724b83bb509

برلمان مولدوفا يعتزم إطلاق تسمية "اللغة الرومانية" على لغة الدولة

أخبار متعلقة
image - 2022-11-22T163024.257

قتيل في انفجار سيارة مفخخة في جنوب تايلاند