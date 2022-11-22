قتيل في انفجار سيارة مفخخة في جنوب تايلاند

الوكيل الإخباري - لقي شخص حتفه وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى للشرطة في تايلاند، حسبما أفاد حاكم مقاطعة ناراثيوات في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء.



وقال الحاكم سانان بونغساكورن لفرانس برس إن المشتبه به توجه إلى مركز الشرطة بسيارته حيث تركها وبعد فترة وجيزة، حوالي الظهر، وقع الانفجار.

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وأضاف أن الشرطة تفحص كاميرات المراقبة للتعرف على المشتبه به والتحقيق في دوافعه.



وقال إن شخصا توفي وأصيب 28 آخرون، اثنان منهم في حالة خطرة.



أظهرت لقطات صورتها وسائل الإعلام المحلية في مكان الانفجار سحابة كبيرة من الدخان الرمادي ورجال الإطفاء يطفئون النيران.

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