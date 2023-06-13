الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

إعلان نتائج الشامل ونسبة النجاح (67.2٪)

إعلان نتائج امتحان الشامل -رابط

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

10 إصابات بعدة حوادث منفصلة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الرئيس الفلسطيني يصل إلى بكين في زيارة تستمر 3 أيام

الجيش يعلن عن الاستفادة من البعثات العسكرية الخارجية

مئات المدعوين للامتحان التنافسي في الخدمة المدنية - أسماء

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

النفط يرتفع وسط ترقب لقرار "الفيدرالي"

الثلاثاء، 13-06-2023 09:17 ص

القوات الأوكرانية تقصف منازل مدنيين في روسيا

648808894236045d6d234ce4


الوكيل الإخباري- قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت إن المسلحين الأوكران قصفوا قريتي جلوشكوفو وتتكينو في المقاطعة حيث تضررت العديد من المنازل.اضافة اعلان


وأضاف ستاروفويت: "منذ الصباح الباكر، قصفت قريتا غلوشكوفو وتيتكينو الواقعتان في منطقة غلوشكوفسكي الحدودية من قبل القوات الأوكرانية. وإثر القصف دمرت تسعة منازل في تتكينو، واشتعلت الحرائق في اثنين منها".

إلى ذلك قصفت القوات الأوكرانية منطقة بيلغورود، وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورد إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على قرية درونوفكا في منطقة غريفورونسكي.

وتواصل القوات الأوكرانية يوميا، استهداف القرى المأهولة الحدودية في الأراضي الروسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648805624c59b72d770ab72d

بايدن يمدد حالة الطوارئ بحق بيلاروس لمدة عام

648801fb4c59b73fed4f5536

تركيا: إنقاذ 88 مهاجرا بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة

image (39)

قتلى وجرحى في هجوم صاروخي روسي وسط أوكرانيا

image - 2023-06-13T085438.112

قلق أمريكي من تعهد كوريا الشمالية بتسليم أسلحة لروسيا

image - 2023-06-13T085230.121

الأمم المتحدة تحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي

image - 2023-06-13T085005.203

زيلينسكي: القتال في الهجوم المضاد صعب لكنه يمضي قدماً

أخبار متعلقة
647c408e4c59b711f8431158

مصرع طفلين في حريق اندلع في الحميدية بدمشق