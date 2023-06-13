القوات الأوكرانية تقصف منازل مدنيين في روسيا

الوكيل الإخباري-

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قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت إن المسلحين الأوكران قصفوا قريتي جلوشكوفو وتتكينو في المقاطعة حيث تضررت العديد من المنازل.وأضاف ستاروفويت: "منذ الصباح الباكر، قصفت قريتا غلوشكوفو وتيتكينو الواقعتان في منطقة غلوشكوفسكي الحدودية من قبل القوات الأوكرانية. وإثر القصف دمرت تسعة منازل في تتكينو، واشتعلت الحرائق في اثنين منها".إلى ذلك قصفت القوات الأوكرانية منطقة بيلغورود، وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورد إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على قرية درونوفكا في منطقة غريفورونسكي.وتواصل القوات الأوكرانية يوميا، استهداف القرى المأهولة الحدودية في الأراضي الروسية.