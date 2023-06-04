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الأحد، 04-06-2023 10:56 ص

مصرع طفلين في حريق اندلع في الحميدية بدمشق

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، اليوم الأحد، بأن طفلين لقيا مصرعهما نتيجة نشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة الحميدية في العاصمة دمشق.

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وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان، إنه "بعد ورود أخبار إلى قسم شرطة الحميدية في دمشق بنشوب حريق في منزل بالطابق الثاني خلف الجامع الأموي بمنطقة الحميدية، توجهت دوريات من القسم المذكور والنجدة والمرور والأدلة الجنائية والإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد الحريق".

ولفتت الوزارة إلى أن "الحريق أسفر عن وفاة طفلين تم نقلهما إلى مستشفى دمشق"، مؤكدة أنه "بالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي".

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن "التحقيقات بالحادث ما زالت مستمرة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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