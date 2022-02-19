القوات الأوكرانية تقصف منطقة سكنية في دونيتسك

الوكيل الإخباري - أطلقت قوات الأمن الأوكرانية نيران المدفعية على قرية سخانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأطلقت 16 قذيفة من عيار 122 ملم محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، حسبما أفادت تمثيلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

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يذكر أن القصف من قرية شيروكينو سُجل في الساعة 8.05 بتوقيت موسكو.

في وقت سابق ، أعلنت قيادتا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد من كييف. بادئ ذي بدء، يتم إخلاء النساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيأمر الجيش قريبًا بشن هجوم في دونباس، لتنفيذ خطة لغزو أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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