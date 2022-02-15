كتل برلمانية أوكرانية تطالب بفرض عقوبات على نواب روس بسبب الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

الوكيل الإخباري-طالبت كتل برلمانية في مجلس النواب الأوكراني "رادا"، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات على النواب الروس الذين يطالبون بالاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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ونقلت وكالة "ٍسبوتنيك" تصريحات ممثلي حزبي "التضامن الأوروبي" و "غولوس" في البرلمان الأوكراني حيث دعوا بفرض عقوبات فورية على كل النواب الروس الذي يدعون للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.



وصوت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع قرار يوجه فيما بعد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.



وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن قضية التوجه إلى الرئيس الروسي بمشروع للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيتم النظر فيها يوم 15 فبراير/ شباط على أساس التصويت التفضيلي، وسيتبنى مجلس الدوما القرار الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات.

وكان نواب مجلس الدوما في 19 يناير/ كانون الثاني، قد طالبوا في مسودة، استئناف الرئيس الروسي النظر في الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين، وكذلك إجراء مفاوضات مع قيادة الجمهوريتين في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.







سبوتنيك

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