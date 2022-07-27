القوات الأوكرانية تواصل قصف منطقة بتروفسكي بدونيتسك

الوكيل الاخباري- قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار(JCCC) إن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف من عيار 152 ملم على منطقة بتروفسكي بدونيتسك.

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وجاء في البيان: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية فجر اليوم عند الساعة 04.00 غورغيفكا بمنطقة بتروفسكي بخمس قذائف من عيار 152 ملم".



وتقع بتروفسكي في الضواحي الغربية لمدينة دونيتسك، وهو أبعد جزء من المدينة عن المركز.



ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.

روسيا اليوم