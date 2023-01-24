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الثلاثاء، 24-01-2023 04:20 م

القوات الروسية تحبط محاولات القوات الأوكرانية عبور نهر دنبير إلى الضفة اليسرى

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الوكيل الاخباري- قال ممثل خدمات الطوارئ بمنطقة خيرسون إن الجيش الروسي أحبط محاولة قامت بها وحدات من القوات الأوكرانية لقطع نهر دنيبر في منطقة نوفايا كاخوفكا.

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"في الصباح ، كانت هناك محاولة لعبور كورسونك في نهر دنبير إلا أن المحاولة باءت بالفشل وعلى الضفة المقابلة، تم العثور على مكدس من عربات القتال المشاة وأليات قتالية وعدد من الجنود.. تم توجيه ضربات باتجاههم وبالمحصلة تم تدمير ست مركبات قتال مشاة. واستهداف ثلاثة زوارق محملة بنحو 100 من الجنود الأوكران".

ويشن الجيش الأوكراني باستمرار هجمات بالقذائف والمدفعية على المنازل والبنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا، والمدن والقرى الأخرى الواقعة على الضفة اليسرى من دنيبر في منطقة خيرسون.

ويقع الجزء على الضفة اليمنى من المنطقة، بما في ذلك خيرسون، تحت سيطرة القوات الأوكرانية منذ نوفمبر الماضي.

 

 




 

 


 

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