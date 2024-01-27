القوات الفلبينية تقتل 9 من المسلحين المتطرفين في الجنوب

الوكيل الإخباري - قتلت القوات الفلبينية تسعة متشددين في الجنوب المضطرب، من بينهم اثنان من المشتبه بهم الرئيسيين في هجوم وقع الشهر الماضي وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص، حسبما أعلن الجيش اليوم السبت.

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وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل لوي ديما-آلا إن أربعة جنود أصيبوا بجروح طفيفة في عملية يوم الخميس الماضي ضد جماعة صغيرة متحالفة مع تنظيم "داعش"، في قرية تابوروغ النائية بمقاطعة لاناو ديل سور في الجنوب.



واشتبكت قوات الجيش مع نحو 15 مسلحاً في سلسلة من عمليات إطلاق النار استمرت من الخميس إلى أمس الجمعة، وقد فر ستة من المسلحين وتجري ملاحقتهم.



وجاء في بيان للجيش: "ندعو المجتمع إلى البقاء يقظاً والتعاون مع الجيش والسلطات الحكومية بينما نعمل من أجل القضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية".

الشرق الأوسط