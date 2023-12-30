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السبت، 30-12-2023 11:29 ص

الصين تقصي 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها

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الوكيل الإخباري - أقصت الصين تسعة مسؤولين عسكريين من برلمانها، بينهم أربعة جنرالات من الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية، في تعديل واسع يأتي في أعقاب تعيين وزير دفاع جديد أمس (الجمعة)، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

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ولم يتم في هذه المرحلة شرح أسباب هذا القرار الذي أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مساء أمس الجمعة بعد جلسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.


ويبدو أن المناصب العليا في الجيش الصيني تشهد عملية إعادة هيكلة منذ الظهور العلني الأخير لوزير الدفاع السابق لي شانغفو في نهاية أغسطس (آب).

 

وكان لي عُيّن وزيرا للدفاع في مارس (آذار) ثم أقيل رسميا في أكتوبر (تشرين الأول).


وعيّنت الصين دونغ جون وزيرا جديدا للدفاع أمس بعد أن كان تولى حتى وقت سابق من هذا الأسبوع قيادة البحرية، ما أنهى أشهرا من الشغور في هذا المنصب الاستراتيجي.

يأتي تعيين دونغ جون بعد تعديل على رأس الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الصيني، خصوصا النووية منها.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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